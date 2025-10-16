Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Anleger schicken Hexagon Purus AS Registered am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain

DAX24.113 -0,3%Est505.602 -0,1%MSCI World4.308 +0,1%Top 10 Crypto15,15 -0,5%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.104 ±0,0%Euro1,1658 +0,1%Öl62,44 -0,1%Gold4.232 +0,6%
Hexagon Purus AS Registered im Blick

16.10.25 09:22 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte zuletzt im BMN-Handel in Rot und verlor 3,3 Prozent auf 0,159 EUR.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered befand sich um 09:14 Uhr im Sinkflug und gab im BMN-Handel 3,3 Prozent auf 0,159 EUR ab. In der Spitze fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,159 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,159 EUR.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,686 EUR) erklomm das Papier am 17.10.2024. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 76,764 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 0,093 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,782 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025 vor. Hexagon Purus AS Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,62 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,78 NOK je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 192,58 Mio. NOK, gegenüber 527,65 Mio. NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 63,50 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 21.10.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,598 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

