Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered verteuert sich am Donnerstagmittag kräftig

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt ging es für das Hexagon Purus AS Registered-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 5,2 Prozent auf 0,171 EUR.

Um 11:56 Uhr stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 5,2 Prozent auf 0,171 EUR. In der Spitze legte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,171 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 0,160 EUR. Von der Hexagon Purus AS Registered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 85.908 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.10.2024 bei 0,680 EUR. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 74,882 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 0,094 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 82,674 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Hexagon Purus AS Registered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,62 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,78 NOK erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 63,50 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 192,58 Mio. NOK im Vergleich zu 527,65 Mio. NOK im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 21.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,598 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

