Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered bricht am Donnerstagvormittag ein

Kursentwicklung

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 15,8 Prozent auf 0,172 EUR ab.

Um 09:22 Uhr ging es für die Hexagon Purus AS Registered-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 15,8 Prozent auf 0,172 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,161 EUR ab. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,202 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 827.183 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Bei 1,050 EUR erreichte der Titel am 03.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Kursplus von 509,756 Prozent wieder erreichen. Bei 0,094 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 45,703 Prozent würde die Hexagon Purus AS Registered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden.

Hexagon Purus AS Registered gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,89 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hexagon Purus AS Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,58 NOK vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 229,63 Mio. NOK – das entspricht einem Minus von 43,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 405,36 Mio. NOK in den Büchern gestanden hatten.

Die Hexagon Purus AS Registered-Bilanz für Q3 2025 wird am 21.10.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 11.08.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,459 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net