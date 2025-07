Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Anleger setzen Hexagon Purus AS Registered am Donnerstagmittag unter Druck

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 15,4 Prozent auf 0,173 EUR ab.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:58 Uhr 15,4 Prozent im Minus bei 0,173 EUR. In der Spitze büßte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,161 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,202 EUR. Von der Hexagon Purus AS Registered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.384.089 Stück gehandelt.

Bei 1,050 EUR erreichte der Titel am 03.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 506,936 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 0,094 EUR. Mit Abgaben von 45,954 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Hexagon Purus AS Registered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK.

Hexagon Purus AS Registered gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,89 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,58 NOK je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 43,35 Prozent auf 229,63 Mio. NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 405,36 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 21.10.2025 terminiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.08.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,459 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net