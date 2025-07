Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered verteidigt am Mittag Tendenz

Kurs der Hexagon Purus AS Registered

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Frankfurt bei 0,186 EUR.

Im Frankfurt-Handel kam die Hexagon Purus AS Registered-Aktie um 11:59 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 0,186 EUR. Bei 0,188 EUR erreichte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,179 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 0,186 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 175.900 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,032 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 454,839 Prozent. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,098 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie 47,312 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,58 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 192,58 Mio. NOK – eine Minderung von 52,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 405,36 Mio. NOK eingefahren.

Hexagon Purus AS Registered wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 11.08.2026.

Analysten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -2,522 NOK je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net