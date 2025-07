Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 0,183 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wies um 16:02 Uhr Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 0,183 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,180 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,188 EUR. Zuletzt wechselten 57.188 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 1,032 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2024). Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 465,170 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 0,093 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Kursverlust von 49,179 Prozent würde die Hexagon Purus AS Registered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Hexagon Purus AS Registered-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Am 17.07.2025 lud Hexagon Purus AS Registered zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,58 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 52,49 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 192,58 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 405,36 Mio. NOK US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 21.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 11.08.2026.

Laut Analysten dürfte Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,522 NOK einfahren.

Redaktion finanzen.net