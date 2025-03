Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittag mit Kurseinbußen

So entwickelt sich Hexagon Purus AS Registered

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 0,161 EUR abwärts.

Um 11:56 Uhr rutschte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 0,161 EUR ab. In der Spitze fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,158 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,164 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 310.209 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 1,050 EUR. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 553,798 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.03.2025 bei 0,136 EUR. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 18,088 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025. Hexagon Purus AS Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,37 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,65 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 395,36 Mio. NOK im Vergleich zu 362,90 Mio. NOK im Vorjahresquartal.

Hexagon Purus AS Registered wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 12.05.2026 dürfte Hexagon Purus AS Registered die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 -1,970 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net