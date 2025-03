Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Nachmittag weit abgeschlagen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 6,0 Prozent auf 0,159 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte um 16:07 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 6,0 Prozent auf 0,159 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bisher bei 0,159 EUR. Bei 0,169 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Von der Hexagon Purus AS Registered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 67.175 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 1,050 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2024). Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 84,857 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.03.2025 bei 0,136 EUR. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 14,465 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,37 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,65 NOK erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 395,36 Mio. NOK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hexagon Purus AS Registered einen Umsatz von 362,90 Mio. NOK eingefahren.

Voraussichtlich am 06.05.2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 -1,970 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net