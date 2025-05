Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittag im Ausverkauf

Kursentwicklung

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 8,3 Prozent auf 0,126 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 8,3 Prozent auf 0,126 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,126 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,131 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 100 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,032 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 716,456 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,098 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 22,468 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,89 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,58 NOK je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 43,35 Prozent auf 229,63 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 405,36 Mio. NOK gelegen.

Hexagon Purus AS Registered wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 17.07.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 12.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,309 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net