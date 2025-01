Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Blick auf Hexagon Purus AS Registered-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 4,1 Prozent auf 0,361 EUR ab.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wies um 15:42 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 0,361 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,361 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 0,371 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 618 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,032 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 186,269 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Am 16.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,360 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,139 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier.

Am 28.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,52 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,70 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Hexagon Purus AS Registered mit einem Umsatz von insgesamt 514,89 Mio. NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 378,55 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren, um 36,02 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 11.02.2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 17.02.2026.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,400 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net