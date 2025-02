Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Vormittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,5 Prozent auf 0,179 EUR ab.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste um 09:15 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 0,179 EUR abwärts. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,179 EUR nach. Mit einem Wert von 0,183 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 40.932 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2024 markierte das Papier bei 1,050 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 486,592 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Am 12.02.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,166 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie 7,263 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK.

Am 11.02.2025 hat Hexagon Purus AS Registered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,37 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,65 NOK erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 395,36 Mio. NOK umgesetzt, gegenüber 362,90 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum.

Hexagon Purus AS Registered wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen. Hexagon Purus AS Registered dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.05.2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -1,978 NOK ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net