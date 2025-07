Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Montagnachmittag billiger

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 0,174 EUR abwärts.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered befand sich um 15:44 Uhr im Sinkflug und gab im BMN-Handel 2,2 Prozent auf 0,174 EUR ab. Der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,171 EUR nach. Bei 0,179 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via BMN 24.874 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 1,032 EUR. Gewinne von 491,743 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 0,093 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie 46,789 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK.

Am 17.07.2025 äußerte sich Hexagon Purus AS Registered zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Hexagon Purus AS Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,62 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,78 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Hexagon Purus AS Registered 192,58 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 63,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 527,65 Mio. NOK umgesetzt worden.

Am 21.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 11.08.2026 dürfte Hexagon Purus AS Registered die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Hexagon Purus AS Registered-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,514 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net