Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 0,178 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für die Hexagon Purus AS Registered-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 0,178 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Hexagon Purus AS Registered-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,178 EUR aus. Bei 0,182 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 34.533 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,050 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2024 erreicht. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 83,029 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,094 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,531 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK aus.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Hexagon Purus AS Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,62 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,78 NOK je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Hexagon Purus AS Registered im vergangenen Quartal 192,58 Mio. NOK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 63,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hexagon Purus AS Registered 527,65 Mio. NOK umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 21.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.08.2026 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,514 NOK je Aktie in den Hexagon Purus AS Registered-Büchern.

Redaktion finanzen.net