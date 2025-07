Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Montagmittag mit kaum veränderter Tendenz

So entwickelt sich Hexagon Purus AS Registered

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Zum Vortag unverändert notierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie zuletzt im Tradegate-Handel bei 0,180 EUR.

Im Tradegate-Handel kam die Hexagon Purus AS Registered-Aktie um 11:58 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 0,180 EUR. In der Spitze legte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,185 EUR zu. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie sank bis auf 0,178 EUR. Bei 0,182 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 71.123 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Am 03.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,050 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 483,333 Prozent Plus fehlen der Hexagon Purus AS Registered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,094 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,056 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Hexagon Purus AS Registered-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,62 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hexagon Purus AS Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,78 NOK vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 63,50 Prozent auf 192,58 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 527,65 Mio. NOK gelegen.

Die Hexagon Purus AS Registered-Bilanz für Q3 2025 wird am 21.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 11.08.2026 dürfte Hexagon Purus AS Registered die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Hexagon Purus AS Registered-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,514 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net