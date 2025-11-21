DAX23.084 -0,8%Est505.513 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,36 -6,4%Nas22.078 -2,2%Bitcoin72.662 -3,3%Euro1,1548 +0,2%Öl62,56 -1,0%Gold4.041 -0,9%
Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Hexagon Purus AS Registered

21.11.25 09:22 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Minus bei 0,148 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im BMN-Handel um 09:13 Uhr mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 0,148 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,148 EUR ab. Mit einem Wert von 0,148 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

Bei 0,553 EUR erreichte der Titel am 27.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 73,273 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,093 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 37,212 Prozent würde die Hexagon Purus AS Registered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hexagon Purus AS Registered am 21.10.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,84 NOK gegenüber -0,78 NOK im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat Hexagon Purus AS Registered 244,79 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 53,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 527,65 Mio. NOK umgesetzt worden.

Die Hexagon Purus AS Registered-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.02.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 16.02.2027.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,926 NOK je Aktie in den Hexagon Purus AS Registered-Büchern.

Redaktion finanzen.net

