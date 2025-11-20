Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered gibt am Donnerstagnachmittag nach

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Hexagon Purus AS Registered-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 0,152 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste um 15:46 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 0,152 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Hexagon Purus AS Registered-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,150 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,150 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 73.082 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Am 27.11.2024 markierte das Papier bei 0,540 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 256,201 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (0,094 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie 38,325 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hexagon Purus AS Registered am 21.10.2025. Hexagon Purus AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,84 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,78 NOK je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Hexagon Purus AS Registered im vergangenen Quartal 244,79 Mio. NOK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 53,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hexagon Purus AS Registered 527,65 Mio. NOK umsetzen können.

Die Hexagon Purus AS Registered-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.02.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 16.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 -2,926 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net