Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittag mit Verlusten

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt ging es für die Hexagon Purus AS Registered-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 0,153 EUR.

Die Aktie notierte um 11:55 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 0,153 EUR. In der Spitze büßte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,150 EUR ein. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,150 EUR. Zuletzt wechselten 26.370 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Am 27.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,540 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 253,866 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,094 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,729 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK.

Am 21.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,84 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,78 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 53,61 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 244,79 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel waren 527,65 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 10.02.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Hexagon Purus AS Registered-Anleger Experten zufolge am 16.02.2027 werfen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,926 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net