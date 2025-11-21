DAX23.150 -0,6%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,19 -7,8%Nas22.078 -2,2%Bitcoin71.402 -5,0%Euro1,1508 -0,2%Öl62,34 -1,4%Gold4.037 -1,0%
Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered gewinnt am Freitagmittag an Boden

21.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 0,152 EUR.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered konnte um 12:01 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,1 Prozent auf 0,152 EUR. In der Spitze gewann die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,156 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,150 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 65.914 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.11.2024 auf bis zu 0,530 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 248,684 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 0,098 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie 35,526 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 21.10.2025 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,84 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hexagon Purus AS Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,78 NOK vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Hexagon Purus AS Registered im vergangenen Quartal 244,79 Mio. NOK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 53,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hexagon Purus AS Registered 527,65 Mio. NOK umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.02.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Hexagon Purus AS Registered-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 16.02.2027.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,926 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie stehen.

