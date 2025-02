Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered macht am Nachmittag Boden gut

Hexagon Purus AS Registered im Blick

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Hexagon Purus AS Registered-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 0,167 EUR nach oben.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 15:49 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 0,167 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,169 EUR. Bei 0,165 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 232.546 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 1,050 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2024). 528,743 Prozent Plus fehlen der Hexagon Purus AS Registered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.02.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,161 EUR. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 3,713 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Hexagon Purus AS Registered veröffentlichte am 11.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,37 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,65 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Hexagon Purus AS Registered 395,36 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 362,90 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.05.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,978 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net