Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Vormittag fester

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,3 Prozent auf 0,154 EUR.

Die Aktie notierte um 09:20 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 4,3 Prozent auf 0,154 EUR zu. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,155 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,150 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Hexagon Purus AS Registered-Aktien beläuft sich auf 81.000 Stück.

Bei 0,672 EUR erreichte der Titel am 28.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 335,233 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,094 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 39,443 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Hexagon Purus AS Registered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hexagon Purus AS Registered am 21.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,84 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Hexagon Purus AS Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 244,79 Mio. NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 53,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren.

Hexagon Purus AS Registered dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,926 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net