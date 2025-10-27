Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered haussiert am Montagmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 5,9 Prozent im Plus bei 0,157 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie konnte um 11:55 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,9 Prozent auf 0,157 EUR. Kurzfristig markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,158 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,150 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 134.612 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,672 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.10.2024 erreicht. 328,571 Prozent Plus fehlen der Hexagon Purus AS Registered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,094 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Verlust von 40,370 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hexagon Purus AS Registered am 21.10.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,84 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,78 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 244,79 Mio. NOK in den Büchern – ein Minus von 53,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hexagon Purus AS Registered 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Am 10.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Hexagon Purus AS Registered-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,926 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net