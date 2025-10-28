Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Vormittag mit Einbußen

So bewegt sich Hexagon Purus AS Registered

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 3,0 Prozent auf 0,150 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:14 Uhr mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 3,0 Prozent auf 0,150 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,150 EUR ab. Bei 0,150 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 910 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Bei einem Wert von 0,680 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 352,730 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 0,093 EUR. Mit einem Kursverlust von 38,216 Prozent würde die Hexagon Purus AS Registered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Hexagon Purus AS Registered am 21.10.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,84 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexagon Purus AS Registered -0,78 NOK je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 53,61 Prozent auf 244,79 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 527,65 Mio. NOK gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.02.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,926 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net