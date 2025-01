Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Dienstagnachmittag stärker

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im Frankfurt-Handel gewannen die Hexagon Purus AS Registered-Papiere zuletzt 4,0 Prozent.

Um 16:06 Uhr sprang die Hexagon Purus AS Registered-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 4,0 Prozent auf 0,250 EUR zu. Kurzfristig markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,260 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 0,233 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 116.513 Hexagon Purus AS Registered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 01.10.2024 auf bis zu 1,032 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 313,627 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.01.2025 bei 0,226 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 10,398 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Hexagon Purus AS Registered seine Aktionäre 2023 mit 0,000 NOK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hexagon Purus AS Registered am 28.11.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,52 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,70 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 514,89 Mio. NOK vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 378,55 Mio. NOK in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 17.02.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --2,405 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net