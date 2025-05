Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittwochvormittag nahe Nulllinie

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via BMN bei 0,152 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:15 Uhr die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Der Anteilsschein notierte via BMN bei 0,152 EUR. Bei 0,156 EUR markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,152 EUR. Bei 0,153 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Zuletzt wurden via BMN 1.661 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Bei 1,032 EUR erreichte der Titel am 03.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 578,947 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,093 EUR ab. Mit Abgaben von 38,947 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK aus.

Am 06.05.2025 äußerte sich Hexagon Purus AS Registered zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,89 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexagon Purus AS Registered -0,58 NOK je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 43,35 Prozent auf 229,63 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 405,36 Mio. NOK gelegen.

Voraussichtlich am 17.07.2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 11.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,399 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net