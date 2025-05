Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittwochmittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Hexagon Purus AS Registered-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 0,149 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste um 11:59 Uhr im BMN-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 0,149 EUR. Die Abwärtsbewegung der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ging bis auf 0,149 EUR. Bei 0,153 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via BMN 55.121 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2024 markierte das Papier bei 1,032 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 85,562 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,093 EUR am 07.04.2025. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 60,560 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2024.

Hexagon Purus AS Registered gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,89 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hexagon Purus AS Registered ein EPS von -0,58 NOK in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Hexagon Purus AS Registered 229,63 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 43,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 405,36 Mio. NOK umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 17.07.2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 11.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,399 NOK je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net