Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered zeigt sich am Vormittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,9 Prozent auf 0,164 EUR.

Um 09:21 Uhr ging es für das Hexagon Purus AS Registered-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 4,9 Prozent auf 0,164 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie legte bis auf 0,170 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 0,170 EUR eröffnete der Anteilsschein.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,032 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. Gewinne von 529,268 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,098 EUR. Abschläge von 40,244 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,37 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexagon Purus AS Registered -0,65 NOK je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Hexagon Purus AS Registered im vergangenen Quartal 395,36 Mio. NOK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hexagon Purus AS Registered 362,90 Mio. NOK umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.05.2026 erwartet.

In der Hexagon Purus AS Registered-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,045 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net