Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag

€uro am Sonntag

Themenauswahl

Der große DAX-Check: Das sind die Top-Favoriten!

Analysten trauen dem deutschen Leitindex in diesem Jahr 14.000 Punkte zu. Welche Aktien die größten Chancen haben, überdurchschnittlich zu performen.

Neue Power

Zwei Fondsinitiatoren wittern frischen Wind im deutschen Fußballgeschäft. Was sie Klubs, Fans und Anlegern prophezeien.

Alte Idee

Hans Neuendorf hat Artnet einst zum Star des Neuen Marktes gemacht. Er glaubt noch immer an den Durchbruch.

Scharfe Schoten

Das Fintech-Unternehmen Naga Group hatte einen spektakulären Börsengang. Dahinter stehen viele Fragezeichen.

Neues Geld

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigt für Airbus einen Großauftrag aus China an. Womöglich wird dort auch der A 380 gerettet.

Aktie im Brennpunkt

Der Autozulieferer Continental prüft einen Konzernumbau.

Die FondsNoten im Januar

Auf- und Absteiger-Fonds des Monats ­sowie die Erstbewertungen.

Frischer Wind

So profitieren Sie vom Anleiheboom der Schwellenländer wie Argentinien.

Lange Rede, wenig Tipps

Was taugt die Beratung in deutschen Bankfilialen? Tester von €uro am Sonntag haben Überraschendes erlebt.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



___________________________________________________

Jetzt €uro am Sonntag digital sofort als E-Paper auf Ihrem iPad oder Android-Tablett lesen: Laden Sie sich die €uro am Sonntag digital-App kostenlos im iTunes-Store oder bei Google Play herunter. In nur wenigen Schritten haben Sie €uro am Sonntag auf Ihrem mobilen Endgerät - einmal heruntergeladen brauchen Sie dann zum Lesen keine Internetverbindung mehr!

Sie wollen keine Ausgabe von €uro am Sonntag verpassen? Hier können Sie die Wirtschaftszeitung im günstigen Jahresbezug bestellen.

Bildquellen: Finanzen Verlag GmbH