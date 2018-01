Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag

€uro am Sonntag

Themenauswahl

Deutschlands Börsenelite: Das sind die Top-Aktien!

Die aktuell besten Titel für konservative ebenso wie für spekulative Anleger.

Kopf der Woche

Klaus Kaldemorgen, Deutschlands bekanntester Fondsmanager, im Interview zu Börse, Bonds und Bitcoin.

Bräutigam sucht Braut

Fusionen könnten die schwachen Banken Europas stärken. Spekulationen treiben die Kurse. Die Profiteure.

Neue Attacke gegen Wirecard

Intransparenter Zahlungsabwickler bleibt Ziel rätselhafter Vorwürfe.

Guter Weg

Die Hilfsprogramme für Griechenland laufen im Sommer aus, das Land kann wieder auf eigenen Beinen stehen. Die Börse tut das längst.

Himmelhohe Zuwächse

Die besten Fondskategorien seit Januar 2017 - und ein höchst überraschender Gewinner.

Gute Ideen?

Er ist der neue Chef des Pharmariesen Novartis: Vasant Narasimhan, kurz: Doktor Vas. Hat er ein Erfolgsrezept für Wachstum in der Tasche?

Frankfurt intern

Hinter den Kulissen von Deutsche Beteiligungs AG geschaut.

Aktie im Brennpunkt

Höllenfeuer in den Büchern des Streamingdienstes Netflix.

Es grünt immer grüner

Mehr als Profit - neue Serie über die Rolle der Nachhaltigkeit und wie Anleger von ihr profitieren.

Großes Comeback

Der Euro glänzt wieder. Die Gründe, die Chancen.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



