Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag

Gold: Weshalb Sie jetzt kaufen sollten

Die Nachfrage nach der Krisenwährung wächst: Der Kurs des Edelmetalls ist angesprungen. Wie die Aussichten sind, welche Investments sich eignen.

Starke Renditen

Geldprofi und Acatis-Fondsmanager Hendrik Leber und seine Kollegen verraten ihre Erfolgsstrategien.

Große Pläne

Der Spielzeughersteller Mattel will seine berühmte Tochter Barbie in die Kinos ­bringen. Das Rezept hat schon mal funktioniert.

Hoch im Norden, Tief im Süden

Viele europäische Banken stehen massiv unter Druck. Daraus kann eine Fusionswelle werden.

Harte Fakten

Michael Dell hat seine Computerfirma zurück an die Börse gebracht. Doch sie hat zu kämpfen. Auch gegen chinesische Konkurrenz.

Aktie im Brennpunkt

Warum Siemens um den Alstom-Deal zittern muss.

Stimmungsaufheller

Urplötzlich steht die Biotech- und Pharmabranche wieder im Fokus. Die interessantesten Aktien.

Probates Mittel

Wandelanleihen verbinden Chancen von Aktien mit der Sicherheit von Anleihen. Das hat bei wackeligen Börsen durchaus seinen Reiz.

Welche Banken Anleger richtig gut beraten

Die Qualität der Bankberatung wird besser, nur die Anlagetipps taugen nicht alle. Die Ergebnisse des großen Tests.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



