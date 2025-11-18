Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals mit herben Abschlägen am Dienstagmittag
Die Aktie von Highland Critical Minerals gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 24,0 Prozent auf 1,49 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 11:58 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 24,0 Prozent auf 1,49 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Highland Critical Minerals-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,42 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 1,72 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 23.129 Highland Critical Minerals-Aktien.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Highland Critical Minerals-Aktie
Highland Critical Minerals-Aktie im Fokus: Spannung vor möglicher Gold-Abspaltung
Highland Critical Minerals-Aktie im Blick: Gegenbewegung nach heftiger Korrektur?
Highland Critical Minerals Aktie: Starke Volatilität trotz fehlender News - Jetzt handeln?
Ausgewählte Hebelprodukte auf Highland Critical Minerals
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Highland Critical Minerals
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com
Nachrichten zu Highland Critical Minerals Corp. Registered Shs
Analysen zu Highland Critical Minerals Corp. Registered Shs
Keine Analysen gefunden.