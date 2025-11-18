Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals mit herben Abschlägen am Dienstagmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Highland Critical Minerals gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 24,0 Prozent auf 1,49 EUR.

Die Aktie notierte um 11:58 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 24,0 Prozent auf 1,49 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Highland Critical Minerals-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,42 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 1,72 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 23.129 Highland Critical Minerals-Aktien.

