Kursentwicklung im Fokus

Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals mit herben Abschlägen am Dienstagmittag

18.11.25 12:04 Uhr
Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals mit herben Abschlägen am Dienstagmittag

Die Aktie von Highland Critical Minerals gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 24,0 Prozent auf 1,49 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Highland Critical Minerals Corp. Registered Shs
1,52 EUR -0,44 EUR -22,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:58 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 24,0 Prozent auf 1,49 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Highland Critical Minerals-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,42 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 1,72 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 23.129 Highland Critical Minerals-Aktien.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Highland Critical Minerals-Aktie

