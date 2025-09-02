Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health zieht am Nachmittag deutlich an

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Hims Hers Health konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 5,9 Prozent auf 43,96 USD.

Das Papier von Hims Hers Health konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 5,9 Prozent auf 43,96 USD. Die Hims Hers Health-Aktie legte bis auf 44,04 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,50 USD. Zuletzt wechselten via New York 664.050 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.

Bei 72,98 USD erreichte der Titel am 20.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hims Hers Health-Aktie mit einem Kursplus von 66,01 Prozent wieder erreichen. Am 07.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,48 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 69,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hims Hers Health-Aktie.

Für Hims Hers Health-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 04.08.2025 äußerte sich Hims Hers Health zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,06 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 72,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 544,83 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 315,65 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 10.11.2025 dürfte Hims Hers Health Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 09.11.2026 dürfte Hims Hers Health die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Hims Hers Health-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,572 USD je Aktie.

