Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Freitagnachmittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hims Hers Health. Die Hims Hers Health-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 57,39 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Hims Hers Health-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 57,39 USD ab. Das Tagestief markierte die Hims Hers Health-Aktie bei 56,90 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 57,87 USD. Zuletzt wechselten 375.211 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,98 USD. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hims Hers Health-Aktie. Am 04.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 16,05 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 72,03 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Hims Hers Health-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hims Hers Health am 04.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,06 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 544,83 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 315,65 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 10.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hims Hers Health einen Gewinn von 0,571 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hims Hers Health-Aktie

Novo Nordisk-Aktie profitiert von Ozempic-Preissenkung - GoodRx-Aktie schwächelt nach Kurssprung

Hims & Hers-Aktie wieder höher: Streit mit Novo Nordisk wirft Schatten auf Zahlen

WeightWatchers-Aktie schwächer nach Rally: So will der Konzern jetzt Millionen Frauen gewinnen