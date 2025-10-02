Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Hims Hers Health. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 58,03 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Hims Hers Health zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,1 Prozent auf 58,03 USD. Die Hims Hers Health-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 58,41 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 57,00 USD. Bisher wurden heute 412.541 Hims Hers Health-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 72,98 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hims Hers Health-Aktie derzeit noch 25,76 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2024 bei 16,05 USD. Mit einem Kursverlust von 72,34 Prozent würde die Hims Hers Health-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Hims Hers Health seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Hims Hers Health ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 USD gegenüber 0,06 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 72,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 544,83 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 315,65 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 10.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Hims Hers Health rechnen Experten am 09.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,571 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hims Hers Health-Aktie

Novo Nordisk-Aktie profitiert von Ozempic-Preissenkung - GoodRx-Aktie schwächelt nach Kurssprung

Hims & Hers-Aktie wieder höher: Streit mit Novo Nordisk wirft Schatten auf Zahlen

WeightWatchers-Aktie schwächer nach Rally: So will der Konzern jetzt Millionen Frauen gewinnen