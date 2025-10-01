Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health legt am Abend zu

Hims Hers Health im Fokus

Die Aktie von Hims Hers Health zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Hims Hers Health legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 56,98 USD.

Die Hims Hers Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 56,98 USD. Die Hims Hers Health-Aktie legte bis auf 57,60 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den New York-Handel startete das Papier bei 55,82 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.772.364 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2025 auf bis zu 72,98 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 28,08 Prozent Plus fehlen der Hims Hers Health-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 16,05 USD ab. Der derzeitige Kurs der Hims Hers Health-Aktie liegt somit 255,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Hims Hers Health-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 04.08.2025 hat Hims Hers Health in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,06 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hims Hers Health im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 72,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 544,83 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 315,65 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 10.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Hims Hers Health-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 09.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hims Hers Health einen Gewinn von 0,571 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

