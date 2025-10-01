Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health büßt am Mittwochnachmittag ein

Blick auf Hims Hers Health-Kurs

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hims Hers Health-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 55,86 USD nach.

Die Hims Hers Health-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 55,86 USD. Zwischenzeitlich weitete die Hims Hers Health-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 55,10 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 55,82 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 441.736 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.

Bei 72,98 USD markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hims Hers Health-Aktie derzeit noch 30,65 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2024 (16,05 USD). Mit Abgaben von 71,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Hims Hers Health-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hims Hers Health am 04.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,06 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Hims Hers Health im vergangenen Quartal 544,83 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 72,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hims Hers Health 315,65 Mio. USD umsetzen können.

Am 10.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 09.11.2026.

Experten taxieren den Hims Hers Health-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,571 USD je Aktie.

