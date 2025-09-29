Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Nachmittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Hims Hers Health nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 57,70 USD.

Die Hims Hers Health-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 2,4 Prozent auf 57,70 USD nach. In der Spitze fiel die Hims Hers Health-Aktie bis auf 57,45 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,62 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 293.290 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,98 USD. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Gewinne von 26,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 16,05 USD. Der aktuelle Kurs der Hims Hers Health-Aktie ist somit 72,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Hims Hers Health-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 04.08.2025 lud Hims Hers Health zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,06 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 544,83 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 72,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hims Hers Health einen Umsatz von 315,65 Mio. USD eingefahren.

Am 10.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 09.11.2026 wird Hims Hers Health schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,571 USD je Aktie in den Hims Hers Health-Büchern.

