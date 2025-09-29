Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Abend schwächer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Hims Hers Health-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 4,3 Prozent auf 56,58 USD.

Die Hims Hers Health-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 4,3 Prozent bei 56,58 USD. In der Spitze fiel die Hims Hers Health-Aktie bis auf 55,80 USD. Mit einem Wert von 58,62 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Hims Hers Health-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.475.032 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2025 auf bis zu 72,98 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,99 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2024 auf bis zu 16,05 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hims Hers Health-Aktie liegt somit 252,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Hims Hers Health-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hims Hers Health 0,000 USD aus.

Am 04.08.2025 lud Hims Hers Health zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,06 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 544,83 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 72,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 315,65 Mio. USD in den Büchern standen.

Hims Hers Health dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 09.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Hims Hers Health-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,571 USD fest.

