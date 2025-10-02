DAX24.423 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.329 +0,1%Top 10 Crypto16,58 +1,7%Nas22.844 +0,4%Bitcoin103.015 +2,1%Euro1,1717 -0,1%Öl64,25 -1,8%Gold3.855 -0,3%
Kurs der Hims Hers Health

Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Abend im Aufwind

02.10.25 20:24 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Hims Hers Health. Das Papier von Hims Hers Health legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,2 Prozent auf 57,54 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hims & Hers Health
50,92 EUR 2,88 EUR 6,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr ging es für das Hims Hers Health-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 57,54 USD. Den Tageshöchststand markierte die Hims Hers Health-Aktie bei 59,26 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 57,00 USD. Bisher wurden via New York 2.008.974 Hims Hers Health-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 72,98 USD erreichte der Titel am 20.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Hims Hers Health-Aktie ist somit 26,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2024 bei 16,05 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hims Hers Health-Aktie 258,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Hims Hers Health ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hims Hers Health ein EPS von 0,06 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Hims Hers Health 544,83 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 72,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 315,65 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 10.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 09.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,571 USD je Hims Hers Health-Aktie.

Redaktion finanzen.net

