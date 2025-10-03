Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health verliert am Abend kräftig

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Hims Hers Health-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 7,1 Prozent auf 53,77 USD ab.

Die Hims Hers Health-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 7,1 Prozent bei 53,77 USD. Zwischenzeitlich weitete die Hims Hers Health-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 53,53 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 57,87 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Hims Hers Health-Aktien beläuft sich auf 2.915.685 Stück.

Bei 72,98 USD markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hims Hers Health-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2024 bei 16,05 USD. Der derzeitige Kurs der Hims Hers Health-Aktie liegt somit 235,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 04.08.2025 lud Hims Hers Health zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,17 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,06 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 72,61 Prozent auf 544,83 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 315,65 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Hims Hers Health wird am 10.11.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Hims Hers Health rechnen Experten am 09.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hims Hers Health einen Gewinn von 0,571 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

