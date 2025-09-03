Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health gewinnt am Nachmittag an Boden
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Hims Hers Health. Das Papier von Hims Hers Health konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 4,9 Prozent auf 46,62 USD.
Um 15:53 Uhr stieg die Hims Hers Health-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 4,9 Prozent auf 46,62 USD. Im Tageshoch stieg die Hims Hers Health-Aktie bis auf 47,10 USD. Bei 44,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 915.054 Hims Hers Health-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 72,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,48 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 71,09 Prozent würde die Hims Hers Health-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Hims Hers Health-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
Hims Hers Health ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Hims Hers Health hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Hims Hers Health im vergangenen Quartal 544,83 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 72,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hims Hers Health 315,65 Mio. USD umsetzen können.
Voraussichtlich am 10.11.2025 dürfte Hims Hers Health Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 09.11.2026 wird Hims Hers Health schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,572 USD je Hims Hers Health-Aktie belaufen.
