Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Abend mit positiven Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Hims Hers Health. Die Hims Hers Health-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 4,1 Prozent im Plus bei 57,01 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die Hims Hers Health-Aktie im New York-Handel an und legte um 4,1 Prozent auf 57,01 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Hims Hers Health-Aktie bei 57,26 USD. Bei 54,80 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 2.714.128 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 72,98 USD erreichte der Titel am 20.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,01 Prozent. Bei 17,36 USD fiel das Papier am 12.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hims Hers Health-Aktie mit einem Verlust von 69,55 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Hims Hers Health-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hims Hers Health am 04.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,06 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 544,83 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hims Hers Health 315,65 Mio. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Hims Hers Health rechnen Experten am 09.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,571 USD je Aktie belaufen.

