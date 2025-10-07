DAX24.391 +0,1%Est505.618 -0,2%MSCI World4.331 -0,5%Top 10 Crypto16,68 -4,1%Nas22.782 -0,7%Bitcoin104.743 -1,7%Euro1,1672 -0,3%Öl65,26 -0,4%Gold3.985 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Palantir A2QA4J BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- US-Börsen in Rot -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Dell, Novo Nordisk, IBM, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Top News
Ruhiger Handel dank fehlender Impulse: DAX fällt im Dienstagshandel an die Nulllinie zurück Ruhiger Handel dank fehlender Impulse: DAX fällt im Dienstagshandel an die Nulllinie zurück
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Dienstagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Dienstagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Jetzt kostenfrei zum Börsentag Berlin am 18.10. anmelden! - Das Finanz-Event für Privatanleger & Trader mit 45 Vorträgen und Ausstellern. +++
Hims Hers Health im Fokus

Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health verteuert sich am Nachmittag

07.10.25 16:09 Uhr
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health verteuert sich am Nachmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Hims Hers Health. Im New York-Handel gewannen die Hims Hers Health-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hims & Hers Health
46,44 EUR -0,03 EUR -0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr sprang die Hims Hers Health-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 55,17 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hims Hers Health-Aktie bisher bei 57,17 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 54,80 USD. Bisher wurden via New York 607.162 Hims Hers Health-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 72,98 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). Mit einem Zuwachs von 32,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 17,36 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Hims Hers Health-Aktie ist somit 68,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Hims Hers Health-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Hims Hers Health gewährte am 04.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Hims Hers Health mit einem Umsatz von insgesamt 544,83 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 315,65 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 72,61 Prozent gesteigert.

Hims Hers Health dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 präsentieren. Am 09.11.2026 wird Hims Hers Health schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Hims Hers Health-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,571 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hims Hers Health-Aktie

Novo Nordisk-Aktie profitiert von Ozempic-Preissenkung - GoodRx-Aktie schwächelt nach Kurssprung

Hims & Hers-Aktie wieder höher: Streit mit Novo Nordisk wirft Schatten auf Zahlen

WeightWatchers-Aktie schwächer nach Rally: So will der Konzern jetzt Millionen Frauen gewinnen

In eigener Sache

Übrigens: Hims Hers Health und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hims Hers Health

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hims Hers Health

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu Hims & Hers Health

DatumMeistgelesen
Wer­bung