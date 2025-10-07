Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health verteuert sich am Nachmittag

Hims Hers Health im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Hims Hers Health. Im New York-Handel gewannen die Hims Hers Health-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 15:53 Uhr sprang die Hims Hers Health-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 55,17 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hims Hers Health-Aktie bisher bei 57,17 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 54,80 USD. Bisher wurden via New York 607.162 Hims Hers Health-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 72,98 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). Mit einem Zuwachs von 32,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 17,36 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Hims Hers Health-Aktie ist somit 68,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Hims Hers Health-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Hims Hers Health gewährte am 04.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Hims Hers Health mit einem Umsatz von insgesamt 544,83 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 315,65 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 72,61 Prozent gesteigert.

Hims Hers Health dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 präsentieren. Am 09.11.2026 wird Hims Hers Health schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Hims Hers Health-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,571 USD je Aktie.

