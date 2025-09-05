DAX23.807 +0,9%ESt505.363 +0,8%Top 10 Crypto15,80 ±0,0%Dow45.430 +0,1%Nas21.780 +0,4%Bitcoin95.401 +0,5%Euro1,1765 +0,4%Öl66,10 +0,7%Gold3.634 +1,3%
Hims Hers Health im Fokus

Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health legt am Montagabend zu

08.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Hims Hers Health nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 49,49 USD.

Die Hims Hers Health-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 49,49 USD. Die Hims Hers Health-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 51,58 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,28 USD. Bisher wurden via New York 2.847.466 Hims Hers Health-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 72,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hims Hers Health-Aktie mit einem Kursplus von 47,48 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.09.2024 bei 13,48 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 72,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hims Hers Health-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hims Hers Health am 04.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 USD gegenüber 0,06 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 544,83 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hims Hers Health 315,65 Mio. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Hims Hers Health wird am 10.11.2025 gerechnet. Am 09.11.2026 wird Hims Hers Health schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Hims Hers Health im Jahr 2025 0,572 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

