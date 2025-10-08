Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Nachmittag nahezu unbewegt

Notierung im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Hims Hers Health. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Hims Hers Health-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 58,00 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Hims Hers Health-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 58,00 USD. Der Kurs der Hims Hers Health-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 59,80 USD zu. Das bisherige Tagestief markierte Hims Hers Health-Aktie bei 57,04 USD. Bei 58,38 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Hims Hers Health-Aktien beläuft sich auf 615.516 Stück.

Am 20.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 72,98 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,83 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.10.2024 (17,36 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 70,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Hims Hers Health seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 04.08.2025 hat Hims Hers Health in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,06 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hims Hers Health im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 72,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 544,83 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 315,65 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Hims Hers Health dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 09.11.2026 dürfte Hims Hers Health die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,571 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

