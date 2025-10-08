Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health stabilisiert sich am Mittwochabend

Hims Hers Health im Fokus

Die Aktie von Hims Hers Health zeigt sich am Mittwochabend ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 57,94 USD zeigte sich die Hims Hers Health-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Hims Hers Health-Aktie kam im New York-Handel um 20:08 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 57,94 USD. Der Kurs der Hims Hers Health-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 60,13 USD zu. Bei 57,04 USD markierte die Hims Hers Health-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 58,38 USD. Bisher wurden heute 2.665.142 Hims Hers Health-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,98 USD. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hims Hers Health-Aktie. Bei einem Wert von 17,36 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.10.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 70,04 Prozent könnte die Hims Hers Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Hims Hers Health-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Hims Hers Health veröffentlichte am 04.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,17 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hims Hers Health noch ein Gewinn pro Aktie von 0,06 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 544,83 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 315,65 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 09.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Hims Hers Health ein EPS in Höhe von 0,571 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

