Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health gibt am Donnerstagabend ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Hims Hers Health. Die Hims Hers Health-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 57,17 USD abwärts.

Um 20:08 Uhr ging es für die Hims Hers Health-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 57,17 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hims Hers Health-Aktie bisher bei 56,73 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 59,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 2.019.611 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 72,98 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hims Hers Health-Aktie somit 21,66 Prozent niedriger. Am 12.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 17,36 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Hims Hers Health-Aktie damit 229,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Hims Hers Health-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 04.08.2025 hat Hims Hers Health die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hims Hers Health 0,06 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Hims Hers Health im vergangenen Quartal 544,83 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 72,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hims Hers Health 315,65 Mio. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 09.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Hims Hers Health-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,571 USD fest.

