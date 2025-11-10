Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Montagnachmittag freundlich

Hims Hers Health im Fokus

Die Aktie von Hims Hers Health zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Hims Hers Health-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 41,55 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 41,55 USD zu. Bei 42,68 USD markierte die Hims Hers Health-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 42,53 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Hims Hers Health-Aktien beläuft sich auf 450.719 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 72,98 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hims Hers Health-Aktie derzeit noch 75,64 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.11.2024 bei 19,16 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Hims Hers Health-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Hims Hers Health ließ sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,06 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Hims Hers Health mit 0,32 USD je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 598,98 Mio. USD – ein Plus von 49,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hims Hers Health 401,56 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Hims Hers Health am 02.03.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 01.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hims Hers Health-Aktie in Höhe von 0,511 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hims Hers Health-Aktie

Novo Nordisk-Aktie profitiert von Ozempic-Preissenkung - GoodRx-Aktie schwächelt nach Kurssprung

Hims & Hers-Aktie wieder höher: Streit mit Novo Nordisk wirft Schatten auf Zahlen

WeightWatchers-Aktie schwächer nach Rally: So will der Konzern jetzt Millionen Frauen gewinnen