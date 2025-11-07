Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health büßt am Freitagnachmittag ein

Hims Hers Health im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hims Hers Health. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 2,3 Prozent auf 40,57 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hims Hers Health nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 2,3 Prozent auf 40,57 USD. In der Spitze büßte die Hims Hers Health-Aktie bis auf 39,91 USD ein. Den New York-Handel startete das Papier bei 40,70 USD. Zuletzt wechselten 581.718 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 72,98 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hims Hers Health-Aktie 79,89 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.11.2024 bei 19,16 USD. Mit Abgaben von 52,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Hims Hers Health-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Hims Hers Health veröffentlichte am 03.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Hims Hers Health hat ein EPS von 0,06 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,32 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite hat Hims Hers Health im vergangenen Quartal 598,98 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 49,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hims Hers Health 401,56 Mio. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 02.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 09.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hims Hers Health einen Gewinn von 0,511 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

