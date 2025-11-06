Hims Hers Health Aktie News: Anleger schicken Hims Hers Health am Donnerstagabend ins Minus

Blick auf Hims Hers Health-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Hims Hers Health. Die Hims Hers Health-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 3,3 Prozent auf 42,28 USD nach.

Die Hims Hers Health-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 3,3 Prozent auf 42,28 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte Hims Hers Health-Aktie bei 39,85 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,50 USD. Zuletzt wechselten 2.725.585 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,98 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 72,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.11.2024 bei 19,16 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hims Hers Health-Aktie 54,68 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Hims Hers Health-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Hims Hers Health gewährte am 03.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte Hims Hers Health ebenfalls ein EPS von 0,32 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 598,98 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hims Hers Health 401,56 Mio. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Hims Hers Health am 02.03.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Hims Hers Health rechnen Experten am 09.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,511 USD je Aktie in den Hims Hers Health-Büchern.

