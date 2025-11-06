Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Nachmittag billiger

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hims Hers Health-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 42,17 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr rutschte die Hims Hers Health-Aktie in der New York-Sitzung um 3,6 Prozent auf 42,17 USD ab. In der Spitze fiel die Hims Hers Health-Aktie bis auf 42,12 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,50 USD. Zuletzt wechselten 463.632 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.

Bei 72,98 USD erreichte der Titel am 20.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 73,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hims Hers Health-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.11.2024 bei 19,16 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Hims Hers Health-Aktie.

Hims Hers Health ließ sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,06 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 49,16 Prozent auf 598,98 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 401,56 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 02.03.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Hims Hers Health-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 09.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,511 USD je Hims Hers Health-Aktie.

